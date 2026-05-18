木村拓哉さんがYouTube動画で「家族で好きなやつがいる」と話した、ドン・キホーテのプライベートブランド「情熱価格」の商品「無着色カリカリ梅」がSNSで注目を集めている。ドン・キホーテの親会社のパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）によると、木村さんの動画公開後の販売個数は、約1.25倍になったという。「昨日ちょうどその話をちらっと横でしてたのを聞いて...」木村さんのYouTubeチャンネルは