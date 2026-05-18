山形県寒河江市で5月18日、軽乗用車が原付バイクとが出合い頭に衝突する事故があり、バイクに乗っていた79歳の女性が骨盤を折る大けがをしました。警察は、軽乗用車を運転していた25歳の女を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。18日午前8時10分過ぎ、寒河江市西根一丁目の十字路交差点で西に向かって走行中の軽乗用車が北に向かっていた原付バイクに出合い頭に衝突する事故がありました。この事故で、バイクに乗っていた寒河