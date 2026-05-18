夏の海水浴シーズンを前に、庄内沿岸の海水浴場で水質が海水浴に適しているか確認する水質調査が5月18日、行われました。この調査は、山形県内11か所の海水浴場の水質を確認するため、県が毎年、海水浴シーズンの前に行っているものです。18日は、鶴岡市内にある6か所の海水浴場で水質調査が行われました。このうち、湯野浜海水浴場では海水温や透明度などを計測しながら海水を採取しました。山形県庄内総合支庁 環境