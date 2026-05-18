秋田朝日放送 秋田市河辺和田で１８日昼すぎに林野火災が発生し、消防が現在も消火活動にあたっています。これまでのところけがをした人はいません。 消防によりますと、１８日午後０時半前、秋田市河辺和田堀切沢で木の伐採をしていた人から「森林から火と煙が見える」と通報がありました。消防が消火活動を行っていますが、鎮火の目途はたっていません。これまでのところけがをした人はいないということです。 警察に