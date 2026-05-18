5月18日正午すぎ、山形県山形市で山林火災が発生し、小屋と周辺の下草などが焼けました。現時点でけが人は確認されていません。18日午後0時20分ごろ、山形市門伝の大平釣り堀近くの山中から「山火事です」と付近の男性から119番通報がありました。現場にはポンプ車などの消防車両がおよそ10台と県の消防防災ヘリ「もがみ」が出動し、消火活動にあたりました。警察と消防によりますと、山中の小屋と周辺の下草およそ1ヘクター