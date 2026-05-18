シリーズ時を越えて。今回は以前このコーナーでも紹介した山形県飯豊町にある寺の観音堂にスポットを当てます。2022年の豪雨災害で被災した観音堂はこのほど復旧工事を終え新たな一歩を踏み出しました。飯豊町中にある置賜三十三観音の1つ天養寺観音堂には、この日、地域の住民が多く集まっていました。中村観音堂保存会長岡英雄 会長「多数のご出席いただき誠にありがとうございますこれより開眼供養を開催いた