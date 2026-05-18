ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元放送作家・鈴木おさむ氏（54）がゲスト出演し、ラーメン店の“ライス先出し”論争で物議を醸した件について言及する場面があった。鈴木氏はラーメン店を訪れた際に「たしかに、セット頼んだんだけどライスだけ出てきてラーメン出てくるまで2分ほど。なぜ、ライスだけ先に出すのか?」とポストし、ネット上で議論の的となっていた。