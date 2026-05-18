俳優の内藤剛志（70）が18日、都内で主演する劇場版「旅人検視官道場修作」（監督兼崎涼介）の完成披露舞台あいさつに出席した。亡き妻が残した雑記帳を手に旅をしながら事件の真相に迫る物語で、内藤は定年退職した元警視庁検視官・道場修作を演じている。2023年にBS日テレでスタートした人気ドラマシリーズで、今月30日に第7弾が放送される人気作。初の映画化は「待っていましたという感じ」と喜んだ。テレビ版は1時間