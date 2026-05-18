青森競輪場の「オッズパーク杯ミッドナイトG3」が19日、開幕する。18日は前検が行われた。不振に陥っている北津留翼（41＝福岡）。トレードマークの明るい表情も影を潜めている。「2月に熊本で落車してから良くない。練習も変えたりしているが…。自転車が進まない原因が分からない。今回はステム（ハンドルの動きを前輪に伝える部品）を換えてみる。ミッドナイトは3回目くらい。正直、苦手ですね」ここで何かきっかけをつ