楽天のルーク・ボイト内野手（35）が18日、出場選手登録を抹消された。今季3度目となる。ヤンキース時代に20年ア・リーグ本塁打王に輝いたボイトは昨季途中加入ながら67試合に出場し、打率・300、チームトップの13本塁打で39打点をマークした。来日2年目の今季も主砲としての活躍を期待されたが、4月3日西武戦の第3打席から21打席連続無安打で4月10日に来日後初の2軍落ち。同22日に再登録も16打数2安打と状態が上がらず、今