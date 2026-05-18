ボクシングの六島ジムが１８日、大阪市内で会見を開き、７月２７日に後楽園ホールでＤＡＮＧＡＮプロモーションとの共催で興行を開催することを発表した。同ジムが後楽園ホールで主催興行を行うのは初めて。近年、関東の大学出身選手の入門が続いていることもあり、より多くの知人が現地で応援できる後楽園ホールでの興行を企画。メインイベントでは昨年度のバンタム級新人王で日本同級１１位・光富元（２４）＝六島＝が、５４キ