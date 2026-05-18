女優橋本愛（30）が18日、都内で、主演する映画「祝山」（武田真悟監督、6月12日公開）完成披露舞台あいさつに出席した。民俗学や呪術を題材にした作品で知られる作家・加門七海氏が自身の体験を元にした同名小説が原作。橋本はスランプに陥ったホラー小説家鹿角南を演じる。撮影は25年11月。「わりとできたてホヤホヤ。こんなに早く公開できるのがうれしい」とし、「予告映像やポスタービジュアルと、情報を出すたびに好意的な反