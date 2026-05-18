MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。5月12日（火）に放送された同番組には、ピカソも認めた世界的巨匠を支え続けた日本人妻が登場した。彼女が暮らすスイスの自宅は、歴史的文化遺産に指定されている大豪邸で…。【映像】世界的ロックアーティスト、映画界の巨匠、世界の歌姫…スターだら