【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Adoが7月4・5日に開催する日産スタジアム公演のタイトルが決定。キービジュアルも公開された。 ■公演タイトルは『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』。チケットは各日ともに残りわずか 公演タイトルは、『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』（読み：あど すたじあむらいぶ にーぜろにーろく あお）に決定。 タイトル決定にあわせて、Adoのイメージディレクタ