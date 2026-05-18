【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Ayaseが、シンガーソングライターとして初となる5曲入りEP作品『dialogue』を2026年5月27日にリリースすることが決定。 あわせて、ジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開となった。 ■「YOASOBIもAyaseも、ここから更に本気でいきます」（Ayase） 本作は、全曲において作詞・作曲・編曲・歌唱までをAyase自身で手がけたオールプロデュ&