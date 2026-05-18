5月18日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― シンプレクス・ホールディングス [東証Ｐ]決算月【3月】5/18発表 26年9月末時点で600株以上を保有する株主を対象に、株主優待ポイント（保有株数に応じて3000～2万5000ポイント）を付与する。 株探ニュース