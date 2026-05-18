きょうは日本塗装工業会山口支部の冨士岡崇支部長らが県庁を訪れ、要望書を提出しました。日本塗装工業会が先月、全国の会員の事業者に行ったアンケートによりますと、塗装の希釈などに必要なシンナーを「通常通り入手できる」と回答した事業者は回答があった業者のうちの2.7％にとどまるということです。また、材料の納期のうちシンナーについては「納期未定」と答えた業者が65.3％となっていて、現場工程や着