長崎市以下宿町で起きたのり面の崩壊を受け、県は18日から県内の緊急点検を始めました。 ドローンで確認しているのは、県道沿いの「のり面」です。 東彼杵町では、県道190号に沿ったのり面を中心に点検を実施。 県職員が、岩に入った亀裂の大きさを調べたり、ドローンを飛ばして斜面の全景を確認したりして、落石やがけ崩れの恐れがないか確認しました。 （県 県北振興局道路維持第一課 真木 健次