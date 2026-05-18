モナコの南野拓実日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長は18日、東京都内で取材対応し、6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表をサポートする「メンター」の立場で南野拓実が同行する準備を進めていると明らかにした。チームがベースキャンプ地のナッシュビル（米国）に入ったタイミングで合流できるように所属クラブのモナコと調整している。代表チームの医療スタッフとは別に、南野のリハビリ担当者