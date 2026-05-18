巨人のトレイ・キャベッジ外野手（29＝米国）が16日に放送されたBS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3＆第4土曜後10・00）にVTR出演。番組MCを務めるお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（58）が4月18日の放送回で“ブルース・ウィリスに似ている”と盛り上がった件についてコメントした。「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないとい