サッカー日本代表の佐野海舟選手が18日に帰国し、6月開幕のFIFAワールドカップ開幕を前に思いを明かしました。羽田空港で取材に応じた佐野選手。「責任感をすごく感じていますし、覚悟を持って色々な人の思いを背負って戦っていきたい」と、大舞台を前に強い決意を口にします。W杯メンバーの発表は「少し緊張しながら見ていた」と明かし、自らの名前が呼ばれたことには「うれしさはもちろんあったが、それより責任感の方が強かった