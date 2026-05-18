Image: Passionate_Co_Ltd こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。運動しようと思って器具を買っても、使うまでに手間がかかると、いつの間にか遠ざかってしまうもの。着替える、移動する、時間を確保する……そうした準備が必要になるほど、日々の運動は後回しになりがちですよね。「無限階段PRO」は、運動へのハードルを下げながら、自宅で階段を