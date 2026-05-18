大相撲夏場所９日目（１８日、東京・両国国技館）、大関霧島（３０＝音羽山）が幕内若元春（３２＝荒汐）を退けて８勝目（１敗）を挙げた。霧島は若元春を寄り倒した際に、土俵側面の踏み俵に顔面から落下して強打。額から流血した。鼻の上、上唇にも出血の跡。それでも取組後の支度部屋では「（落下した瞬間に視界が）一瞬、暗くなった」と言いつつも「これくらいで終わって良かった。歯は大丈夫。なんとか勝って良かった」と