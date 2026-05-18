栃木県上三川町の住宅で親子３人が死傷した強盗殺人事件で強盗殺人容疑で逮捕された竹前海斗容疑者（２８）と妻の美結容疑者（２５）の自宅周辺で、事件に使われた白い高級車と似た車が目撃されていたことが分かった。事件をめぐってすでに逮捕されている少年らは「夫婦に頼まれた」と話しているという。指示役だった竹前容疑者夫妻に対して、少年らは実行役だった。少年らが事件現場まで行くのに使ったのが白い高級車だが、竹