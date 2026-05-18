Image: OleksSH / Shutterstock.com ボーナスがライバル企業の3分の1しかないのつらすぎる…。火曜日（5月13日）に行なわれたSamsung（サムスン）と労働組合の交渉が決裂に終わり、予定通り5月21日から2週間にわたるストライキが決行されれば、世界中のAI業界に激震が広がる可能性が高まってきました。労働争議の中心は危機状態にあるメモリサムスンの韓国にある3カ所の製造拠点（龍仁市器興