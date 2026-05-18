カブスは１７日（日本時間１８日）、同じくシカゴに本拠を置くホワイトソックスと敵地で戦い、延長１０回に８―９で逆転サヨナラ負けを喫した。９回に３点差を追いつき、延長戦に持ち込んだ１０回に１点を勝ち越したものの、６番手で登板したロリソンがケーロに痛恨の２ランを被弾。連敗となり、ライバル対決を１勝２敗の負け越しで終えた。白熱した一戦では?場外戦?も起きていた。２点をリードしていた５回二死一、三塁の場