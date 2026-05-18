岐阜城が、5月19日から耐震工事で長期休館に。18日、駆け込みの観光客で賑わいました。 【写真を見る】岐阜城が耐震化工事で5月19日から2027年秋まで長期休館に 周辺の施設は通常営業も…｢観光客4割近く減るのでは｣ （弓削はな記者5月16日）「金華山にある岐阜城。開門前ですが、既にたくさんの人が並んでいます」 金華山山頂にそびえる岐阜城。2024年に来館者は累計で1600万人を突破し、最近も大河ドラマの影響で来場者が増