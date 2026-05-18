?独眼竜?となった全日本プロレスの斉藤ジュン（３９）が地元、宮城県角田市での世界タッグ王座奪取を誓った。ジュンは双子の弟・斉藤レイとのタッグ「斉藤ブラザーズ」で王者組「タイタンズ・オブ・カラミティ（ＴｏＣ）」の綾部蓮＆タロースへの挑戦（６月６日、角田）を控えている。１８日に行われた会見では、ジュンが「俺たちの地元、角田で綾部蓮、タロースを王座から引きずり下ろしてやるぜ。タイタンズ、ＤＯＯＭ」と意気