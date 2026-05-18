セイコーウオッチは、「セイコー プロスペックス」から、セイコー創業145周年を記念した限定モデル2種を6月10日に発売する。ダイバーズ 1965 ヘリテージ 限定モデルメカニカル 限定モデル今回登場するのは、「キャリバー6R55」を搭載した「ダイバーズ 1965 ヘリテージ 限定モデル」と、「キャリバー4R35」を搭載した「メカニカル 限定モデル」。いずれも、1960年代に制定された「セイコー・ブルー」に着想を得たブルーをアクセント