「2〜3時間おきの睡眠だったのが……」お笑いタレントの有吉弘行が、子供の成長に歓喜した――。有吉弘行○「2〜3時間おきの睡眠から4〜5時間おきの睡眠に」妻・夏目三久さんとの間に、第2子が誕生したばかりの有吉。10日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)では、「私、ここ最近、ちょっと違うところ気づかないですよね?」「見た目も中身もそうですが。わかんない?」とニヤニヤ。アシスタント陣が、