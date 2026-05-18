カブス戦でのプレー米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は17日（日本時間18日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発。9回に二塁打を放つなど5打数1安打で、チームは9-8で延長10回サヨナラ勝ちした。派手なホームランこそ出なかったが、凡退の場面でも米ファンに称えられる姿勢があった。注目されたのは2点を追う5回1死一、二塁の打席だった。村上は二ゴロに打ち取られたものの、全力疾走。併殺崩れで一塁に残った