【モデルプレス＝2026/05/18】King ＆ Princeの永瀬廉が18日、大阪・心斎橋で行われた「ハウス オブ ディオール 心斎橋」オープニングイベントに登場。大阪での思い出を明かした。【写真】永瀬廉、ディオールコーデで美スタイル際立つ◆永瀬廉、ジュニア時代の思い出明かすこの日、永瀬はメゾンのアイコニックなジャケットをメンズウエアとして再解釈したジャケットにダメージ加工が施されたカーゴパンツを合わせた、遊び心あるス