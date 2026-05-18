「ポジティブな性格の猫」が持っている特徴3つ 1.怖いより先に動く「冒険家」タイプ ポジティブな性格の猫の場合、警戒心から行動が止まってしまうことは少ないでしょう。 見慣れない来客や新しい家具に対しても、怖さをあまり感じず「なになに～！」と興味津々で近づいてくるはずです。誰とでもフレンドリーに接することができる点も、このタイプならではの強みです。 一方、あまりの恐怖心の薄