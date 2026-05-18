これは、私自身が経験した出来事です。毎朝元気いっぱいに保育園へ向かっていた4歳の息子が、ある日突然、門の前で悲しそうにしくしくと泣き出しました。何があったのか分からず戸惑う私。実はその涙の奥には、成長の中で小さな胸に抱えていた“がんばり”が隠れていたのです。子どもの行動の裏にある本当の気持ちに、親としてはっとさせられた出来事でした。 泣き出す息子