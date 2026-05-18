栃木県上三川町で主婦を殺害、30代と40代の息子にケガを負わせた強盗殺人事件について、2026年5月18日放送の「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）は逮捕された20代の夫婦と4人の16歳の高校生による犯行の衝撃を伝えたが、MCの宮根誠司さんは「う〜ん、16歳の少年がここまでやるのか」とショックを隠せなかった。「これも驚いた。指示役は20代の夫婦」宮根誠司さんは「逮捕された4人が16歳の高校生。（亡くなった女性には）20カ