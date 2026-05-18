モデルの井上麻衣(34)が16日、自身のインスタグラムを更新。新調した水着姿を公開した。 【写真】一番上は、もう中学生！この着こなし…さすがモデルさんです 「オーダーしてた」というアイテムが手に入り、「水着とラッシュガードが届いたから早速、、、」とホテルのプールサイドで着用した姿を投稿。黒いビキニトップと白のショーツ、クリーム色のラッシュガードと落ち着いた色