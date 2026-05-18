女優の大原優乃(26)が16日、自身のインスタグラムを更新し、ドライブ姿を公開した。 【写真】白Tシャツで握るハンドル丸みを帯びたフォルムが超かわいい 撮影の仕事で沖縄を訪れていたが、悪天候のため撮影が中止に。急きょレンタカーを借りてドライブを楽しんだ。「お仕事で沖縄へ撮休の日に、マネージャーさんとレンタカーを借りて雨の中ドライブ」と説明。車を停めてキャンバストップを全開