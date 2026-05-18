◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）憧れの存在に近づきたい。多くの名牝を手がけてきた高野調教師だが、最強の牝馬といえば松田国英厩舎の助手時代に携わったダイワスカーレット。０７年の２冠牝馬だ。「あの馬の底知れぬ能力は肌で感じるものがあった。ああいう馬を出したい思いはあります」と憧れを抱き続けている。芯が強く、能力も高く、屈強な栗毛の馬体。懐かしい最強馬の姿は、自