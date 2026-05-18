記事ポイント420GHzを超える周波数帯域で世界初となる100Gbps級無線通信を実証光ファイバーを直接接合したマイクロ光コム装置で、560GHz帯・単一チャネル112Gbpsの伝送を達成2030年代の6G実用化に向けた超高速バックホール通信の技術基盤が確立 徳島大学と岐阜大学の研究グループが、次世代移動通信（6G）に向けた超高速無線通信技術の大きな壁を突破します。従来の電子技術では困難とされていた350GHz超の周波数領域において