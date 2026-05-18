ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯが公開したツーショットが話題になっている。１８日に自身のインスタグラムを更新し、「最高な夜」と記して２００６年にグループに加入した同期のＡＫＩＲＡとのツーショットを公開。ＴＡＫＡＨＩＲＯはＡＫＩＲＡの肩に手をまわし、ウィンクをしてピースサインで写真に収まり、仲の良い２人の間柄だから見せる表情と楽しそうな様子が写真から伝わってくる。ハッシュタグに「＃二人三脚」「＃２