YOASOBIのコンポーザーとしても活動し、さまざまなアーティストへの楽曲提供も行っているAyaseが、シンガー・ソングライターとして初となる5曲入りEP作品『dialogue』を27日にリリースすることが決定した。あわせて、ジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開となった。【画像】YOASOBIとコラボした「UT」（一覧）同作は、全曲において作詞、作曲、編曲、歌唱までをAyase自身で手がけたオールプロデュース作品。日々