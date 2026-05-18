1972年5月15日の沖縄本土復帰から54年。16日に沖縄の基地周辺を中心に、各地で平和を願うデモ行進が実施された。 嘉手納基地のある北谷町周辺では、「基地負担軽減」を訴え、約12キロの「平和行進」が行われた。終了後は、集会が行われ、玉城デニー知事が出席、「反戦・反基地の取り組みを自信と確信、誇りを持ち進めていかなければならない」と述べた。 平和行進は1978年に開始された。基地のない島を願われたものだが