お笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇（42）が16日放送のテレビ朝日「池上彰のニュースそうだったのか!!」（土曜後8・00）に出演し、政府による所得・資産把握について持論を述べた。番組では、自民党総裁・高市早苗首相が衆院選で公約に掲げた消費税減税について取り上げた。MCのジャーナリスト・池上彰氏は現金給付と減税を組み合わせた新制度「給付付き税額控除」が高市首相の本命の政策で、消費税減税はそれまでの2年間限定