2026年5月17日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』に、家探しの担当者だった不動産会社の女性とまさかの結婚を果たしたという、漫画のような新婚カップルが登場した。【映像】家探しの22歳男性（一緒に住む様子も）番組では、東京都江戸川区に暮らす22歳の夫と24歳の妻の、不動産会社での劇的な出会いから結婚に至るまでのストーリーが明かされた。今回は番組史上初となる、スタジオに当時の妻の自宅を完全再現した企画が