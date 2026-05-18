フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、幸せあふれるプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】「日村さんが映ってる」と話題の写真や夫婦旅行ショットこれまでにもInstagramで、夫でお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀との夫婦旅行や番組本番前のオフショットなど、日常を投稿してきた神田。4月29日には「私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました。食べることが大好きな彼に、毎日おな