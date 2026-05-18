お尻を見せた状態で、顔だけ振り返る。お尻と顔が同時に見える、大好きなポーズなんですが、これ、写真がうまく撮れないんです…。 お尻にピントが合ってしまって、顔がぼんやりしちゃうんです…！色々やってるうちに。バンビは飽きてどっか行っちゃうし。 お尻も顔も両方可愛く撮りたいのに～！！なんかうまく撮れる方法があったら教えてください！！