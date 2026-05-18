GACKTの月9初主演作品となるテレビドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』（フジテレビ系）が、7月20日から放送されることが明らかとなった。GACKTといえば、ミュージシャンでありながら俳優としても活躍するマルチな才能の持ち主。これまでどんな演技を披露してきたのか、この機会に振り返ってみたい。 参考：GACKTがフジテレビドラマ初出演で月9初主演7月期放送『ブラックトリック』で弁護士役