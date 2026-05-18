マイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』が、再び北米映画市場の主役に返り咲いた。2週連続No.1の『プラダを着た悪魔2』を抑え、公開4週目にして週末ランキングの首位を奪還したのだ。 参考：『プラダを着た悪魔2』『モータルコンバット』『Michael／マイケル』北米で大接戦 5月15日～17日の週末興行収入は2612万ドルで、前週比マイナス31.1%と変わらぬ堅調ぶり。グローバル市場でも週末興行