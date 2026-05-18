BTSが、韓国 釜山にて大規模な都心イベント『BTS THE CITY ARIRANG - BUSAN』（THE CITY BUSAN）をデビュー記念日である6月13日前後に開催する。 （関連：TWICE、BTS、東方神起、aespa……国立、日産、東京ドーム 大規模公演が証明するグローバルグループの勢い） 約4年ぶりの開催となる本イベントは、釜山を舞台に市民と観光客が共に楽しむ文化イベント。6月12日、13日に釜山で開催される『BTS WOR