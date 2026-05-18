ことし2月、名古屋市中川区で起きた強盗傷害事件で57歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】2月の強盗傷害事件で57歳男を逮捕 手提げかばん盗み車で逃走の際 ボンネットにしがみついた男性を振り落としけがさせた疑い 名古屋 逮捕されたのは、中区新栄に住む無職 木原清三容疑者です。警察によりますと木原容疑者はことし2月、中川区のパチンコ店の駐車場で、車の窓ガラスを割って手提げかばん2個を盗み、軽乗用車で逃走しよう